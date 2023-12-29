В Геленджикской бухте до конца года заработает новая марина

В Геленджикской бухте Черного моря будет построена новая морская яхт-марина, которая сможет принимать одновременно почти 300 судов - частично она заработает уже в конце года, а к 2026 году здесь появится мощная инфраструктура и даже прогулочный бульвар.

Главгосэкспертиза одобрила строительство морской части яхт-марины в кубанском Геленджике, которая станет морской частью комплекса "Геленджик Марина", сообщила сегодня пресс-служба органа.

"Проектом предусмотрено обустройство стоянок для базирования 278 яхт различного размера у плавпричалов и четырех пирсов"

- начальник отдела Крымского филиала Главгосэкспертизы Валерий Овчинников

Марина будет расположена в акватории Геленджикской бухты Черного моря и прилегающей к ней территории в северной части Тонкого мыса. Также там появятся гостиницы, рестораны, спортивно-развлекательный комплекс, а ее акватория будет поделена на зоны для краткосрочного и длительного базирования яхт различных габаритов.

Будут в составе марины и отдельные причалы для стоянки маломерных судов длиной до 25 м, а также водных мотоциклов и дежурных буксиров, а рядом будет создана прогулочная набережная.

Проектировать новую марину будет "Маркс инжиниринг", а строить – "Морской порт Геленджик". Первые суда она примет уже в конце 2024 года, полностью ее отстроят к 2026 году.