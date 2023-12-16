Геленджик запустил крупнейший в России яхтенный комплекс

В Геленджике завершили возведение гавани для яхт, которая стала крупнейшей в России.

Крупнейшая гавань для яхт появилась в Геленджике. Ее возведение проходило в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы России".

Новый комплекс для морских судов расположился около Тонкого мыса. Одновременно в гавани могут находиться до 275 яхт. В комплекс вошел пассажирский причал, рассчитанный на 940 человек.

Отмечается, что он может использоваться большими теплоходами категории «Князь Владимир».

Общая территория гавани составила более 14 га.

При строительстве нового морского порта для яхт были учтены все особенности акватории. Некоторые строительные работы проходили в открытом море, что осложняло процесс возведения гавани.