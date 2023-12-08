Арену за 3 млрд рублей откроют в Геленджике

В следующем году в Геленджике откроется многофункциональный центр, строительство которого обойдется в 3 млрд рублей.

Масштабный развлекательный центр «Геленджик Арена» должен открыться в марте следующего года. На реализацию этого проекта власти потратят 3 млрд рублей. Такое заявление сделала представитель будущего центра Вера Кипиани.

Открыть центр планировалось еще в прошлом году, но строительство замедлилось из-за ухудшения транспортной ситуации. Теперь власти рассчитывают завершить проект в первом квартале 2024 года.

Отмечается, что проект был начать в 2021 году. Тогда предполагалось, что он обойдется в 2 млрд рублей, но итоговая сумма была увеличена.

После завершения строительства общая площадь комплекса составит свыше 14 тыс квадратных метров.