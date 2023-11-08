Вестник Кавказа

В Геленджике модернизируют закрытый аэропорт

Геленджик
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Геленджикскую авиагавань планируют отремонтировать в рамках национального проекта.

Воздушную гавань Геленджика реконструируют. Аэропорт будет отремонтирован по национальному проекту.«Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». 

В планах расширить территорию для руления самолетов и увеличить перрон. Также будет модернизированы метеорологический центр и очистные сооружения. Будут обновлены ограждения и патрульные дороги. 

После того, как завершилось возведение нового терминала, территория авиагавани стала больше на 16 тыс квадратных метров. Стоимость расширения обошлась в 4 млрд рублей. 

Открытие авиагавани планируется после снятия ограничений на полеты, которые были введены в прошлом году.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1390 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы