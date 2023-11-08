В Геленджике модернизируют закрытый аэропорт

Геленджикскую авиагавань планируют отремонтировать в рамках национального проекта.

Воздушную гавань Геленджика реконструируют. Аэропорт будет отремонтирован по национальному проекту.«Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

В планах расширить территорию для руления самолетов и увеличить перрон. Также будет модернизированы метеорологический центр и очистные сооружения. Будут обновлены ограждения и патрульные дороги.

После того, как завершилось возведение нового терминала, территория авиагавани стала больше на 16 тыс квадратных метров. Стоимость расширения обошлась в 4 млрд рублей.

Открытие авиагавани планируется после снятия ограничений на полеты, которые были введены в прошлом году.