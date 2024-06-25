Вестник Кавказа

Обманувшие 200 человек мошенники ожидают суда в Сочи

Обманувшие 200 человек мошенники ожидают суда в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Адлеровском районе Сочи были отправлены под суд мошенники, которые обманным путем присвоили около 600 млн рублей за счет невыполненных обещаний строительства частных домов в городе. Они ожидают вынесения приговора.

В Сочи попали под суд мошенники, которые предлагали людям построить частный дом за определенную сумму денег, а потом исчезали. Об этом рассказывает местное УВД.

Преступные действия осуществлялись с 2020 по 2023 годы. За это время обвиняемым удалось обмануть почти 200 человек. Общий ущерб оценивается в более чем 600 млн рублей.

Суд арестовал имущество мошенников, а также аффилированных лиц на сумму 1,3 млрд рублей для возмещения убытков пострадавшим от их рук людям.

На данный момент расследование уже завершено, а материалы дела отданы в Адлеровский суд. Каждому из четырех обвиняемых грозит до 10 лет лишения свободы.

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