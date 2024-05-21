Вестник Кавказа

Сеть Rixos откроет в Египте новые отели в 2025 году

Лежаки у бассейна
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Египте станет больше отелей популярной сети Rixos. Уже в следующем году компания готовит открытие шести отельных комплексов для туристов. Новые отели в Египте будут открыты в разных городах.

Туристам, отдыхающим в Египте, сеть Rixos Hotels известна как одна из ведущих сетей отелей, работающих по высоким стандартам. Вскоре отелей популярной сети в Египте станет больше.

В настоящее время номерной фонд Rixos в Египте - 7 тыс номеров, это 11 отелей, расположенных преимущественно на востребованных курортах. Уже в этом году номерной фонд будет увеличен на 2 тыс, откроется отель в Александрии.

В 2025 году отельная сеть готовится открыть 6 новых отелей Rixos в Египте, номерной фонд возрастет до 12 тыс, поделился управляющий сети Rixos в Египте Эркан Йылдырым в беседе с «Вестником АТОР».

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