Курорт на Средиземном море в Египте может стать доступен россиянам летом

Курорт Эль-Аламейн в Египте вскоре может открыться для российских туристов - летом на курорт могут начаться чартерные перевозки из России, рассказал председатель Совета директоров туроператора Fun&Sun Тарас Демура.
Он уточнил, что сейчас аэропорт курорта на Средиземном море готовится к приему международных рейсов, и уже летом сможет принимать иностранных гостей. Туроператор Fun&Sun готовится запустить чартеры в Эль-Аламейн и находит направление очень перспективным.
"Курорт активно развивается, а по климату и природе напоминает Сардинию, просто неизвестен. <…> С точки зрения летнего туризма это очень хорошая альтернатива Европе, которая сейчас для россиян не очень открыта"
– Демура
Северный курорт в Египте обладает необходимой инфраструктурой для приема пакетных туристов, на берегу Средиземного моря работает несколько крупных отелей, в том числе сети Rixos.