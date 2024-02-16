Курорт на Средиземном море в Египте может стать доступен россиянам летом

На средиземноморский курорт на севере Египта из России уже этим летом могут запустить чартерные рейсы. Новый курорт по климату похож на Сардинию и привлечет любителей отдыха на юге Европы.

Курорт Эль-Аламейн в Египте вскоре может открыться для российских туристов - летом на курорт могут начаться чартерные перевозки из России, рассказал председатель Совета директоров туроператора Fun&Sun Тарас Демура.

Он уточнил, что сейчас аэропорт курорта на Средиземном море готовится к приему международных рейсов, и уже летом сможет принимать иностранных гостей. Туроператор Fun&Sun готовится запустить чартеры в Эль-Аламейн и находит направление очень перспективным.

"Курорт активно развивается, а по климату и природе напоминает Сардинию, просто неизвестен. <…> С точки зрения летнего туризма это очень хорошая альтернатива Европе, которая сейчас для россиян не очень открыта"

– Демура

Северный курорт в Египте обладает необходимой инфраструктурой для приема пакетных туристов, на берегу Средиземного моря работает несколько крупных отелей, в том числе сети Rixos.