ОАЭ построит в Египте новый курорт - что известно о Рас-эль-Хекме?

Новый курорт появится в Египте на Средиземном море. Где находится Рас-эль-Хекма, кто станет инвестором и каким будет новый курорт?

Пляжный курорт размерами с Шарм-эль-Шейх может появится на Средиземном море в Египте. Проектом займется ОАЭ. По некоторым данным, Эмираты купят в Египте прибрежный участок.

Где находится Рас-эль-Хекма

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рас-эль-Хекма если смотреть на карту Египта располагается в провинции Марса-Матрух, на севере Египта, который омывается Средиземным морем. Город находится западнее Александрии и Каира, в нескольких часах езды. От международного аэропорта до курорта - около 90 км.

Что известно о новом курорте?

Город Рас-эль-Хекма (Рас-эль-Хикма) уже существует, однако сегодня это скорее несколько разрозненных туристических поселков. Здесь любят отдыхать во время летних уикендов жители Каира.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Построить большой курорт на Средиземном море Египет планирует с 1975 года, но с тех пор проект не сильно продвинулся. При этом территории имеют большой потенциал - климат здесь мягче, чем на Красном море, пляжи широкие, из белого песка, вход в воду пологий.

Будущая туристическая Мекка

Курорт Рас-эль-Хекма планируется активно развивать в ближайшие годы, следует из плана развития Северного побережья Египта.

Новый крупный курорт выведет Египет в другую нишу - страна сможет конкурировать за туристов с другими странами Средиземноморья.

© Фото: Софико Георгадзе/ "Вестник Кавказа"

Площадь будущего курорта оценивается примерно в 180 млн «квадратов». Создать новое место притяжения туристов со всей необходимой инфраструктурой планируется за пять лет. В будущем новый город сможет принимать миллионы туристов ежегодно, а также поднимет общий турпоток Египта, который сегодня уперся в недостаток туристического номерного фонда.

ОАЭ - инвестор или покупатель города?

В реализации дорогостоящего и амбициозного проекта примет участие не только правительство Египта, но и частные инвесторы. Главным инвестором станет ОАЭ. По некоторым данным, речь идет не столько об инвестициях, но о покупке египетского города. Стоимость оценивается в $22 млрд. Продажа города помогла бы Египту справиться с тяжелым экономическим кризисом. Пока ведутся переговоры, скоро может быть заключен контракт.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Сделка может быть заключена в ближайшие месяцы, тогда власти Египта официально объявят - стал ли Абу-Даби инвестором или владельцем Рас-эль-Хекмы. В случае покупки, в собственности у Египта останется около 20% курортной территории.