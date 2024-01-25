ОАЭ хотят купить курорт на побережье Египта

Эмираты обсуждают с Египтом возможность приобретения земель на побережье Средиземного моря. Для Египта продажа территорий может стать решением экономического кризиса.

ОАЭ хотят купить у Египта свыше 100 млн кв м на средиземноморском побережье, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Земли, которые заинтересовали Эмираты, относятся к территориям премиум-класса, это курорт Рас-эль-Хекма (Ras El Hikma) в 200 км западнее Александрии. За эти земли ОАЭ готовы заплатить $22 млрд.

Общая площадь обсуждаемой территории - 180 млн кв м, Египет, в случае если сделка состоится, сохранит право собственности примерно на 20% от этого участка. Эмираты намерены приобрести и освоить прибрежные территории, египетская сторона сможет иметь доли в неконтрольном пакете акций.

В настоящее время стороны продолжают переговоры. По словам гендиректора Главного управления по инвестициям и свободным зонам Египта Хоссам Хейба, проект будет согласован в ближайшее время.

В Египте наблюдается экономический кризис, с за последние два года в стране уже трижды проводилась девальвация валюты, вскоре может произойти четвертая девальвация.