Новый курорт Мерса-Матрух - "египетские Мальдивы": пляжи, отели, кухня, климат

Где находится Мерса-Матрух?
Мерса-Матрух (в переводе с арабского "брошенный якорь") — столица провинции Матрух, расположенная в 240 км к западу от Александрии. Это один из древнейших египетских городов, история которого берет начало со времен Птолемеев, когда он назывался Параитонион, в византийскую эпоху Параэтониум, а после завоевания арабами — Аль-Баретун.
Мерса-Матрух на протяжении последних 20 лет развивается как международный туристический продукт, хотя у местного населения, особенно у жителей Каира, морское побережье Мерсы популярно уже давно. Средиземное море с его мягким климатом и скалы, окружающие курорт, создают благоприятную атмосферу спокойствия. Изогнутая линия побережья представляет собой уютную бухту с чистейшей изумрудной водой и потрясающим белым песком, напоминающим россыпь мельчайших жемчужин. Недаром Мерса-Матрух называют "египетскими мальдивами".
Пляжи Мерса-Матруха
Здесь широкая береговая линия, песок чистый, без примесей мелких камней или ракушек. Заход в море на глубину постепенный, что удобно для отдых с детьми. Благодаря многочисленным и небольшим по размеру бухтам, там не бывает больших волн, что в сохраняет морскую воду чистой и прозрачной.
- Пляж Аджиба (в переводе с арабского "чудо") — один из самых популярных пляжей курорта. Окружена бухта белыми скалами, а вода поражает ярко-голубым цветом. Протяженность пляжа 2 км.
- Пляж Клеопатры. По легенде, дошедшей до наших дней, здесь любила принимать морские ванны знаменитая своей красотой египетская царица. Компанию ей составлял сам Марк Антоний. Так что посетить этот морской берег будет интересно и с исторической точки зрения. Пляж представляет собой своего рода бассейн из многочисленных гладких скал, лежа на которых можно любоваться переливающейся на солнце синей водой.
- Пляж Роммель. Бухта этого пляжа разделена на две части. Одна — общественная, где вход бесплатный, другая оборудована платными беседками и где можно уединиться для спокойного отдыха и созерцания морского пейзажа. На пляже Роммель в годы Второй мировой войны немецкими военными был построен бункер, находящийся внутри горы. Его высота 15 метров и состоит он из нескольких комнат. В наши дни бункер стал музеем.
- Пляж Харам. Харам в переводе с арабского "грех". Но в некоторых случаях переводится как "священный" или "заповедный". Видимо, в последнем случае значение этого слова подходит как нельзя лучше к описанию этого морского берега. Это самый большой пляж в окрестностях Мерса-Матруха. Расположен он в 17 км от города. В силу своего размера и отдаленности от городской суеты людей здесь как правило мало. Так что, приехав сюда на целый день, можно прекрасно отдохнуть.
Отметим, что в Мерса-Матрухе к услугам отдыхающих действуют дайвинг-центры, где можно получить инструкции и снаряжение для исследования морского дна и морской фауны.
Что надо знать об особенностях отдыха в Мерса-Матрух?
- В первую очередь, правила дресс-кода, продиктованные мусульманскими устоями. Они здесь более строгие, чем на курортах Красного моря. Если вы проживаете в отеле, имеющем свой закрытый пляж, то эти правила могут быть более гибкими. В других случаях варианты купальников лучше обдумать, заранее посоветовавшись с опытным турагентом.
- Распитие спиртных напитков в общественных местах также запрещено. Умеренное потребление желательно только на территории отеля.
- В силу того, что сами египтяне предпочитают отдыхать на Средиземном море, а не на Красном, а также из-за небольшого количества отдыхающих иностранцев, цены на отели и посещение ресторанов здесь ниже, чем в Хургаде или Шарм-эль-Шейхе.
- Еще один плюс для туристов, любящих средиземноморскую кухню, это обилие морепродуктов. Здесь вам предложат креветки, кальмары, мидии, омары, не говоря уже о традиционной египетской кухне в ресторанах, египетских фастфудах, а также египетских десертах, которые внесут в ваш отдых незабываемый колорит.
Близость к ливийской границе также придает самобытность этим местам. В Мерса-Матрухе работает небольшой Ливийский рынок, где можно недорого купить ливийские сувениры, обувь из натуральной кожи, натуральные ткани, а также разнообразные специи и экзотические фрукты.
На главной улице города под названием Александрия расположены кафе, рестораны, фастфуды — как местные так и международные, а также множество мелких магазинчиков и лавок, торгующих товарами, пользующимися спросом у туристов.
Когда ехать в Мерса-Матрух?
Поскольку сами египтяне в большинстве своем предпочитают отдыхать на берегу Средиземного моря, в летние месяцы пляжи и рестораны заполняются на все 100%. Если все-таки вам удобнее провести свой отдых на море именно летом, о путевках надо позаботиться сильно заранее.
Температура летом от +26 до +32 градусов, а вода прогревается до +25 градусов.
В первые два осенних месяца здесь наступает настоящий бархатный сезон — вода еще теплее, а ночи чуть прохладнее. И отдыхающих заметно меньше.
Отелей в Мерса-Матрухе достаточно, но система питания в них может различаться. Анимационные программы входят в программу отелей, но их не так много, как в отелях Красного моря.
Как добраться до Мерса-Матруха?
В Мерса-Матрухе есть свой международный аэропорт. Частота рейсов зависит от сезонности. С июня по сентябрь здесь принимают два рейса в неделю из Каира компании EgiptAir. В летние месяцы возможно появление чартерных рейсов напрямую из Москвы. Информацию лучше уточнять у туроператоров.