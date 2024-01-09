Новый курорт Мерса-Матрух - "египетские Мальдивы": пляжи, отели, кухня, климат

Чем холоднее на улице, тем больше тянет к теплу, солнцу, морю и горячему песку. Всё это есть в Египте, но если названия таких курортов как Хургада или Шарм-эль-Шейх знакомы многим, то Мерса-Матрух - относительно новое для россиян место отдыха. Расскажем, чем оно привлекает туристов.

Где находится Мерса-Матрух?

Мерса-Матрух (в переводе с арабского "брошенный якорь") — столица провинции Матрух, расположенная в 240 км к западу от Александрии. Это один из древнейших египетских городов, история которого берет начало со времен Птолемеев, когда он назывался Параитонион, в византийскую эпоху Параэтониум, а после завоевания арабами — Аль-Баретун.

Мерса-Матрух на протяжении последних 20 лет развивается как международный туристический продукт, хотя у местного населения, особенно у жителей Каира, морское побережье Мерсы популярно уже давно. Средиземное море с его мягким климатом и скалы, окружающие курорт, создают благоприятную атмосферу спокойствия. Изогнутая линия побережья представляет собой уютную бухту с чистейшей изумрудной водой и потрясающим белым песком, напоминающим россыпь мельчайших жемчужин. Недаром Мерса-Матрух называют "египетскими мальдивами".

Пляжи Мерса-Матруха

Здесь широкая береговая линия, песок чистый, без примесей мелких камней или ракушек. Заход в море на глубину постепенный, что удобно для отдых с детьми. Благодаря многочисленным и небольшим по размеру бухтам, там не бывает больших волн, что в сохраняет морскую воду чистой и прозрачной.

Пляж Аджиба (в переводе с арабского "чудо") — один из самых популярных пляжей курорта. Окружена бухта белыми скалами, а вода поражает ярко-голубым цветом. Протяженность пляжа 2 км.

(в переводе с арабского "чудо") — один из самых популярных пляжей курорта. Окружена бухта белыми скалами, а вода поражает ярко-голубым цветом. Протяженность пляжа 2 км. Пляж Клеопатры . По легенде, дошедшей до наших дней, здесь любила принимать морские ванны знаменитая своей красотой египетская царица. Компанию ей составлял сам Марк Антоний. Так что посетить этот морской берег будет интересно и с исторической точки зрения. Пляж представляет собой своего рода бассейн из многочисленных гладких скал, лежа на которых можно любоваться переливающейся на солнце синей водой.

. По легенде, дошедшей до наших дней, здесь любила принимать морские ванны знаменитая своей красотой египетская царица. Компанию ей составлял сам Марк Антоний. Так что посетить этот морской берег будет интересно и с исторической точки зрения. Пляж представляет собой своего рода бассейн из многочисленных гладких скал, лежа на которых можно любоваться переливающейся на солнце синей водой. Пляж Роммель . Бухта этого пляжа разделена на две части. Одна — общественная, где вход бесплатный, другая оборудована платными беседками и где можно уединиться для спокойного отдыха и созерцания морского пейзажа. На пляже Роммель в годы Второй мировой войны немецкими военными был построен бункер, находящийся внутри горы. Его высота 15 метров и состоит он из нескольких комнат. В наши дни бункер стал музеем.

. Бухта этого пляжа разделена на две части. Одна — общественная, где вход бесплатный, другая оборудована платными беседками и где можно уединиться для спокойного отдыха и созерцания морского пейзажа. На пляже Роммель в годы Второй мировой войны немецкими военными был построен бункер, находящийся внутри горы. Его высота 15 метров и состоит он из нескольких комнат. В наши дни бункер стал музеем. Пляж Харам. Харам в переводе с арабского "грех". Но в некоторых случаях переводится как "священный" или "заповедный". Видимо, в последнем случае значение этого слова подходит как нельзя лучше к описанию этого морского берега. Это самый большой пляж в окрестностях Мерса-Матруха. Расположен он в 17 км от города. В силу своего размера и отдаленности от городской суеты людей здесь как правило мало. Так что, приехав сюда на целый день, можно прекрасно отдохнуть.

Отметим, что в Мерса-Матрухе к услугам отдыхающих действуют дайвинг-центры, где можно получить инструкции и снаряжение для исследования морского дна и морской фауны.

Что надо знать об особенностях отдыха в Мерса-Матрух?

В первую очередь, правила дресс-кода, продиктованные мусульманскими устоями. Они здесь более строгие, чем на курортах Красного моря. Если вы проживаете в отеле, имеющем свой закрытый пляж, то эти правила могут быть более гибкими. В других случаях варианты купальников лучше обдумать, заранее посоветовавшись с опытным турагентом.

Распитие спиртных напитков в общественных местах также запрещено. Умеренное потребление желательно только на территории отеля.

В силу того, что сами египтяне предпочитают отдыхать на Средиземном море, а не на Красном, а также из-за небольшого количества отдыхающих иностранцев, цены на отели и посещение ресторанов здесь ниже, чем в Хургаде или Шарм-эль-Шейхе.

Еще один плюс для туристов, любящих средиземноморскую кухню, это обилие морепродуктов. Здесь вам предложат креветки, кальмары, мидии, омары, не говоря уже о традиционной египетской кухне в ресторанах, египетских фастфудах, а также египетских десертах, которые внесут в ваш отдых незабываемый колорит.

Близость к ливийской границе также придает самобытность этим местам. В Мерса-Матрухе работает небольшой Ливийский рынок, где можно недорого купить ливийские сувениры, обувь из натуральной кожи, натуральные ткани, а также разнообразные специи и экзотические фрукты.

На главной улице города под названием Александрия расположены кафе, рестораны, фастфуды — как местные так и международные, а также множество мелких магазинчиков и лавок, торгующих товарами, пользующимися спросом у туристов.

Когда ехать в Мерса-Матрух?

Поскольку сами египтяне в большинстве своем предпочитают отдыхать на берегу Средиземного моря, в летние месяцы пляжи и рестораны заполняются на все 100%. Если все-таки вам удобнее провести свой отдых на море именно летом, о путевках надо позаботиться сильно заранее.

Температура летом от +26 до +32 градусов, а вода прогревается до +25 градусов.

В первые два осенних месяца здесь наступает настоящий бархатный сезон — вода еще теплее, а ночи чуть прохладнее. И отдыхающих заметно меньше.

Отелей в Мерса-Матрухе достаточно, но система питания в них может различаться. Анимационные программы входят в программу отелей, но их не так много, как в отелях Красного моря.

Как добраться до Мерса-Матруха?

В Мерса-Матрухе есть свой международный аэропорт. Частота рейсов зависит от сезонности. С июня по сентябрь здесь принимают два рейса в неделю из Каира компании EgiptAir. В летние месяцы возможно появление чартерных рейсов напрямую из Москвы. Информацию лучше уточнять у туроператоров.