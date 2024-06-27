Кубань под ливнями и градом раскалится до +41

Ливень, грозы и жара одновременно придут на Кубань с 5 по 7 июля. Синоптики и спасатели призывают быть особенно внимательными в это время.

На юге России, на Кубани, в пятницу ожидается настоящий климатический экстремум – температура воздуха поднимется выше отметки 40 градусов. Также прогнозируются ливни, грозы и штормовой ветер.

«Во второй половине дня и до конца суток 5 июля, в течение суток 6 и 7 июля местами в Краснодарском края ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-22 м/с, объявлено штормовое предупреждение»

– МЧС по региону

По данным синоптиков, жару в регион принесет антициклон, который замедляет движение облачных масс над территорией региона и способствует усилению солнечной радиации. В результате, температура воздуха поднимается до столь высоких значений.

Прогнозируется, что на этом уровне жара будет держаться до 8 июля. Медики рекомендуют максимально сократить нахождение на улице в период пика жары, пить достаточное количество воды, носить легкую одежду и использовать солнцезащитные средства. Кроме того, жара может спровоцировать лесные пожары, усугубив уже сложную экологическую ситуацию в регионе.