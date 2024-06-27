Вестник Кавказа

В степях Северной Осетии будет тропическая жара

Жара в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жителям степных районов Северной Осетии предстоит пережить поистине тропическую жару – спасатели предупредили их о том, что температура воздуха в регионе может достичь 40 градусов в тени.

На регионы Северного Кавказа надвигается тропическая жара, особенно заметно она скажется на ряде районов Северной Осетии, сообщает в своем экстренном предупреждении пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 5 по 8 июля в степных районах республики ожидается сильная жара - плюс 38-40 градусов"

- МЧС по Северной Осетии

Впрочем, аномальная жара установилась на всем Юге России – экстренные сообщения об этом распространили спасатели Дона и Кубани.

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