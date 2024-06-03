Экстремальный УФ-индекс пообещали Северному Кавказу

В регионах СКФО ожидается экстремально высокий ультрафиолетовый индекс. В разгар дня УФ-индекс на Кавказе в эти дни достигает 11 единиц.

Ультрафиолетовый индекс на Северном Кавказе в начале июля достигает пиковых значений, об УФ-опасности сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В северокавказских республиках до 11 [единиц ультрафиолетового индекса]. Южный Федеральный округ - 7 - 9 практически везде"

– Вильфанд

Отметим, что в горной местности УФ-индекс выше, чем на равнине: на каждые 300 метров высоты ультрафиолетовое излучение растет на 4%.

В шкале разработанной совместно ВОЗ и ООН всего 12 единиц. Экстремально высокий УФ-индекс говорит о том, что находиться на солнце в дневные часы опасно, в разгар дня рекомендуется находиться в помещение.