Активное солнце: как защититься от ультрафиолета?

Кожа, зрение, волосы - на солнце организм испытывает стресс, особенно когда уф-индекс поднимается выше средних значений. Какое сейчас солнце, в какие часы высокий уф-индекс и как это влияет на организм?

Лето в Москве и европейской части России началось с жары, по прогнозам синоптиков, весь июнь погода будет стоять на уровне или чуть выше многолетней нормы, а ультрафиолетовый индекс уже сейчас достигает 6-7 единиц. Как защититься от солнца и почему это нужно делать?

Высокий уф-индекс

В шкале уф-индекса, разработанного ВОЗ, ООН и Всемирной метеорологической организацией, 12 единиц. Безопасным считается уф-индекс на уровне 1-2, в средней полосе России такой уровень солнечного излучения наблюдается зимой. Уф-индекс выше 7, то есть от 8 считается экстремальным, нахождение на открытом воздухе крайне не рекомендуется. Уф-индекс опасен в Центральной России в полуденные часы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Сейчас обязательно нужно предусмотрительно относиться к загару, потому что уже осталось три недели до дня солнцестояния, уже солнечные лучи насыщены энергией и ультрафиолет мощный. Поэтому ни в коем случае в полуденные часы не загорать, это опасно"

– Вильфанд

Индекс сегодня достигает 5-6 единиц в столичном регионе, в Черноземье - 7 единиц. Самое активное солнце в районе полудня.

Чем опасно активное солнце

Высокий ультрафиолетовый индекс оказывает негативное влияние на кожу, глаза, волосы. Кроме того жара плохо сказывается на сердечно-сосудистой системе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кожа

До 80% солнечных лучей проходят сквозь облака, так что пасмурный день летом или нахождение в тени не защищают от излучения, сообщает Фонд по борьбе с раком кожи.

Защитить кожу помогут средства с SPF, в разгар летнего дня рекомендуется использовать защиту уровня 50. При этом важно наносить крем за 20-30 минут до выхода на солнце, а также обновлять его несколько раз в день. Отчасти минимизировать влияние ультрафиолета на кожу помогает закрытая просторная одежда светлых тонов из натуральной плотной ткани, зонты и тенты от солнца.

Волосы

"В волосах содержится меланин — микроэлемент, придающий цвет. Под воздействием ультрафиолета меланин начинает разрушаться, из-за чего волосы становятся блеклыми"

– врач-дерматовенеролог Анастасия Черкун

После воздействия солнца волосы становятся сухими и ломкими, а также могут начать выпадать из-за нехватки питания фолликулов. Защитить волосы можно с помощью платка или головного убора, специальных SPF-спреев для волос, активного домашнего ухода. Также в жару лучше пореже мыть голову, частое мытье вкупе с активным солнцем разрушает защитный барьер.

Глаза

Зрение может пострадать в ясный солнечный день. Врачи предупреждают о риске возникновения фотокератита - воспаления роговицы, а также конъюнктивита. Кроме того, от яркого солнца может развиться катаракта и даже рак глаза.

Важно носить качественные солнечные очки, чем ярче день, тем темнее должны быть стекла. Очки лучше выбирать крупные, чтобы максимально защитить глаза. Также от солнца уберечь глаза помогут кепки и шляпы.