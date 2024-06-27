Товарооборот России и Турции почти не претерпел изменений

Товарооборот России и Турции с начала года практически не изменился. Путин и Эрдоган обсуждали вопросы развития инвестиционных проектов и сотрудничество.

Российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что товарооборот России и Турции с начала текущего года практически не претерпел изменений.

Он отметил, что за 6 месяцев 2024 года объем взаимной торговли сохранился примерно на прошлогодних показателях - сократился всего на 1%.

"У нас по Турции, например, за шесть месяцев, по предварительным данным, торговый оборот примерно на уровне прошлого года сохранился - минус 1% всего. Это около $28 млрд на сегодняшний день за 6 месяцев"

- Александр Новак

Замглавы правительства также добавил, что Владимир Путин на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом поговорил о развитии инвестиционных проектов, сотрудничестве в ряде сфер.

Он добавил, что власти выполнят поручения руководителя страны, так как планируется увеличить экономический оборот между Россией и Турцией.