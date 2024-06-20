Путин и Эрдоган провели переговоры на полях саммита ШОС

Президенты Российской Федерации и Турецкой Республики Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят переговоры на полях саммита ШОС, который стартовал в столице Казахстана городе Астана.

Президент РФ Владимир Путин сегодня проводит на полях саммита ШОС в казахстанской столице переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Открывая встречу, российский лидер отметил, что отношения между двумя странами развиваются поступательно, а президенты двух стран постоянно находятся в контакте, обмениваясь мнениями по ситуации в мире.

"Несмотря на все сложности текущего момента в мире, отношения между Россией и Турцией развиваются поступательно. Мы констатируем за предыдущие несколько месяцев небольшой спад в торговом обороте, но он остается на достаточно высоком уровне - 55 миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте считать"

- Владимир Путин

Своевременно и без сбоев реализуются все совместные крупные проекты, отметил российский президент, приведя в пример строительство первой турецкой атомной электростанции "Аккую".

"Сейчас мы вместе с вами здесь находимся, это очень важный шаг. Это касается атомной электростанции "Аккую". Мы вместе с вами строим... Мы желаем, чтобы в самое кратчайшее время удалось нам сдать в эксплуатацию эту атомную электростанцию"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Также Эрдоган заявил на встрече, что Анкара намерена предпринять серьезные шаги по строительству АЭС в Синопе.

Турецкий лидер на встрече с российским коллегой отметил, что целью Анкары и Москвы является достижение товарооборота в $100 млрд.

"У нас сейчас объем в $55 млрд… Наша цель - достичь товарооборота в $100 млрд, и мы верим, что сможем его достичь"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Затронул турецкий лидер и вопрос сотрудничества двух стран в сфере туризма.

"Приезд около 7 миллионов российских туристов в нашу страну был очень важен для нас. Важно принимать российских туристов в нашей стране. Мы продолжим развивать сотрудничество в туризме"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Также президент Турции напомнил, что ждет российского лидера с визитом в Турции и готов приветствовать его как можно скорее.