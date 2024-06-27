Министр труда Дагестана покинул свой пост

Глава министерства труда Дагестана покинул свою должность. Он руководил ведомством с января 2023 года. До этого занимал пост замглавы правительства РД.

Мурад Казиев оставил пост министра труда и соцразвития Дагестана, указ подписал руководитель республики Сергей Меликов.

В документе говорится, что Казиев покинул должность главы ведомства по собственному желанию. Он руководил министерством с января 2023 года.

Стоит добавить, что до этого Казиев с 2021 по 2022 годы занимал пост заместителя главы дагестанского правительства.