Вестник Кавказа

Министр труда Дагестана покинул свой пост

Министр труда Дагестана покинул свой пост
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава министерства труда Дагестана покинул свою должность. Он руководил ведомством с января 2023 года. До этого занимал пост замглавы правительства РД.

Мурад Казиев оставил пост министра труда и соцразвития Дагестана, указ подписал руководитель республики Сергей Меликов.

В документе говорится, что Казиев покинул должность главы ведомства по собственному желанию. Он руководил министерством с января 2023 года.

Стоит добавить, что до этого Казиев с 2021 по 2022 годы занимал пост заместителя главы дагестанского правительства.

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