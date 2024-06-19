Вестник Кавказа

Сколько дагестанцев сдали ЕГЭ на 100 баллов в 2024 году?

Сколько дагестанцев сдали ЕГЭ на 100 баллов в 2024 году?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Почти 50 дагестанских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Больше всего стобальников выявлено среди тех, кто сдавал химию и русский язык.

ЕГЭ на 100 баллов в 2024 году сдали 48 дагестанских выпускников, трое из которых – по двум предметам, пишет пресс-служба Минобрнауки республики.

Наибольшее количество стобальников выявлено среди школьников, которые сдавали русский язык и химию – по 16 человек.

Стоит добавить, что на протяжении нескольких лет дагестанские стобальники получают от регионального руководства 100 тыс рублей.

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