Свыше 40 стобальников по ЕГЭ выявлены в Дагестане

В 2024 году свыше 40 выпускников из Дагестана сдали ЕГЭ на 100 баллов. При этом окончательное число стобальников может вырасти.

Свыше 40 дагестанских школьников сдали единый государственный экзамен на 100 баллов, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

В ведомстве отметили, что более 100 выпускников получили 97-99 баллов. Там же добавили, что 97 школьников набрали за экзамен от 90 до 98 баллов.

При этом в министерстве заявили, что данное количество стобальников является предварительным, окончательное число может увеличиться.

Школьники сдавали ЕГЭ по русскому языку, химии, литературе, физике, обществознанию, профильной математике.

Выпускники с высокими баллами выявили в школах Махачкалы, Каспийска, Избербаша, Дербента, Буйнакска, Даг Огней, Хасавюрта и ряде районов Дагестана.