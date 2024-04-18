В Дагестане стали чаще сдавать ЕГЭ по информатике

Дагестанские школьники все чаще выбирают для сдачи ЕГЭ такой предмет как информатика. В частности, в этом году этот показатель вырос на 14% по сравнению с прошлогодними показателями.

В последние годы наблюдается увеличение числа школьников в Дагестане, которые выбирают сдавать ЕГЭ по информатике. Этот тренд говорит о повышенном интересе к предмету и пользе, которую он приносит. Давайте разберемся, почему школьники все чаще выбирают ЕГЭ по информатике.

«В этом году для участия в ЕГЭ по информатике зарегистрированы почти 1 200 школьников, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом»

– министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев.

Перспективы для будущей профессии

Сегодня цифровые технологии играют огромную роль, и школьники осознают, что знание информатики открывает перед ними множество возможностей в будущем. Они видят, как важно уметь работать с компьютером, программами, анализировать данные, создавать сайты и приложения. Поэтому выбор ЕГЭ по информатике становится для них логичным шагом.

Сдав ЕГЭ по информатике, школьники демонстрируют свои знания и умения в области IT. Это может послужить отличным стартом для поступления в вузы, специализирующиеся на информационных технологиях. Благодаря этому экзамену школьники могут выбрать профессию программиста, системного администратора, аналитика данных и многие другие IT-специальности, отметили в ведомстве.