Университет в Северной Осетии открывает новые образовательные направления

Быстрый старт карьеры и достойную зарплату с первых дней работы гарантируют новые специальности, набор по которым откроется в главном университете Северной Осетии. Всего в университете откроются 14 новых направлений, в их числе – медиакоммуникации, управление в сфере ЖКХ и историко-культурного туризма.

Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова (СОГУ) продолжает активно развиваться и расширять свои образовательные возможности. В новом учебном году университет запускает целых 14 новых направлений обучения, чтобы обеспечить студентам еще больше возможностей для профессионального роста и развития.

«Университет входит в период серьезной трансформации, наша главная цель — выпускать востребованных на рынке труда специалистов, которым работодатели уже на старте смогут предложить достойную зарплату. Объем и направления как бюджетных, так и коммерческих мест в вузе коррелируются с программой социально-экономического развития республики. С этой целью в этом учебном году у нас появится 14 новых направлений обучения»

– ректор СОГУ Алан Огоев

Медиакоммуникации: современные технологии в образовании

Одним из самых актуальных новых направлений обучения в СОГУ становится область медиакоммуникаций. С развитием цифровых технологий и интернет-коммуникаций специалисты в этой области становятся все более востребованными. Студенты, выбравшие это направление, смогут освоить навыки работы с медийными платформами, создания контента, управления репутацией и многое другое.

Управление в сфере ЖКХ: профессиональное образование для городской инфраструктуры

Еще одним значимым направлением становится управление в сфере ЖКХ. С увеличением городской застройки и развитием инфраструктуры, специалисты, обладающие знаниями в области жилищно-коммунального хозяйства, становятся ключевыми для обеспечения комфортных условий проживания горожан. Обучение по этому направлению позволит студентам развить компетенции в управлении жилищным фондом, эксплуатации инженерных систем и обеспечения устойчивого развития городской среды.

Историко-культурный туризм: сохранение и продвижение культурного наследия

Еще одним увлекательным направлением обучения, которое предлагает СОГУ, становится историко-культурный туризм. Студенты, выбравшие эту специализацию, смогут изучить историю и культуру своего региона, освоить навыки разработки туристических маршрутов, продвижения культурного наследия и организации культурно-познавательных мероприятий.