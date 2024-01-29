Вестник Кавказа

Северная Осетия создала 45 тыс мест дополнительного образования

Северная Осетия создала 45 тыс мест дополнительного образования
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Северной Осетии реализуют программу по созданию кружков и секций в регионе. Сейчас в республике создали порядка 45 тыс мест дополнительного образования. В планах открыть еще образовательные отделения на 20 тыс мест.

В течение трех лет правительству Северной Осетии удалось создать порядка 45 тыс мест для дополнительного образования детей. В будущем планируется реализовать создание еще 20 тыс мест по различным направлениям. Информацию об этом распространила пресс-служба администрации республики. 

"В текущем году во всех муниципалитетах Северной Осетии создадут 20 тыс новых мест допобразования детей. Предусмотрено несколько направленностей — естественно-научная, техническая, художественная, социально-гуманитарная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая<…> На базе общеобразовательных школ  22 и  38 города Владикавказа появятся новые детские технопарки "Кванториум". Сегодня успешно работают 128 "Точек роста". К концу текущего года откроются еще 13"

– пресс-служба администрации Северной Осетии 

Также в нынешнем году власти планируют выделить учебным учреждениям региона выплаты в объеме 60 млн рублей. Эти деньги планируется потратить на премии для педагогов шести десятков городских и сельских школ. 

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