Северная Осетия создала 45 тыс мест дополнительного образования

Власти Северной Осетии реализуют программу по созданию кружков и секций в регионе. Сейчас в республике создали порядка 45 тыс мест дополнительного образования. В планах открыть еще образовательные отделения на 20 тыс мест.

В течение трех лет правительству Северной Осетии удалось создать порядка 45 тыс мест для дополнительного образования детей. В будущем планируется реализовать создание еще 20 тыс мест по различным направлениям. Информацию об этом распространила пресс-служба администрации республики.

"В текущем году во всех муниципалитетах Северной Осетии создадут 20 тыс новых мест допобразования детей. Предусмотрено несколько направленностей — естественно-научная, техническая, художественная, социально-гуманитарная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая<…> На базе общеобразовательных школ 22 и 38 города Владикавказа появятся новые детские технопарки "Кванториум". Сегодня успешно работают 128 "Точек роста". К концу текущего года откроются еще 13"

– пресс-служба администрации Северной Осетии

Также в нынешнем году власти планируют выделить учебным учреждениям региона выплаты в объеме 60 млн рублей. Эти деньги планируется потратить на премии для педагогов шести десятков городских и сельских школ.