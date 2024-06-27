Вестник Кавказа

США и Израиль обсудят возможность прогресса по сделке с ХАМАС

Нетаньяху
© Фото: пресс-служба Нетаньяху
В Тель-Авиве состоится заседание военно-политического кабинета страны. Планируются переговоры Байдена и Нетаньяху по вопросу прогресса по сделке с ХАМАС.

Глава еврейского государства проведет переговоры с американским лидером в четверг. Планируется, что стороны обсудят возможности продолжения переговоров с радикалами ХАМАС относительно освобождения заложников.

Напомним, что накануне власти Израиля получили от палестинских радикалов предложения по сделке. В ответ Нетаньяху заявил, что предложение буде оценено.

Ранее власти еврейского государства заявляли, что готовы согласиться с так называемым «планом Байдена» по вопросу прекращения огня.

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