США и Израиль обсудят возможность прогресса по сделке с ХАМАС

В Тель-Авиве состоится заседание военно-политического кабинета страны. Планируются переговоры Байдена и Нетаньяху по вопросу прогресса по сделке с ХАМАС.
Глава еврейского государства проведет переговоры с американским лидером в четверг. Планируется, что стороны обсудят возможности продолжения переговоров с радикалами ХАМАС относительно освобождения заложников.
Напомним, что накануне власти Израиля получили от палестинских радикалов предложения по сделке. В ответ Нетаньяху заявил, что предложение буде оценено.
Ранее власти еврейского государства заявляли, что готовы согласиться с так называемым «планом Байдена» по вопросу прекращения огня.