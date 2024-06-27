Кабмин Армении взялся за ремонт улиц Еревана

Кабинет министров Армении сегодня на своем заседании решил вплотную заняться ремонтом проезжей части улиц армянской столицы – в первую очередь процесс затронет центральную часть Еревана, а всего будет отремонтировано около 30 улиц.

Дорожным службам армянской столицы предстоит основательно отремонтировать проезжую часть около 30 улиц Еревана – такое решение на своем сегодняшнем заседании принял кабмин Армении.

В бюджете страны нашли и средства на это – так, мэрии Еревана будет выдана субсидия на проведение дорожных работ в 2,5 млрд драмов ($6,4 млн), передает Sputnik Армения.

Львиную часть мэрия потратит на ремонт дорог центра столицы – в первую очередь это коснется проспекта Мясникяна, улицы Ханджяна, проспекта Тиграна Меца и улицы Себастии.

Остаток средств будет израсходован на ремонт дорожного полотна в других районах города – это коснется части улицы Ленинградян с выходом на улицу Шираза в сторону начала Аштаракского шоссе, частично улиц Амиряна и Туманяна и ряда других магистралей.