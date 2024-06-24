4 причины, из-за которых вы не захотите путешествовать по Армении

Путешествие по Армении оставит незабываемые воспоминания. Страна интересна любителям несложных восхождений, дикой природы, вкусной кухни и колоритной архитектуры. Однако существует и неприглядная сторона, которая может подпортить впечатление от поездки. Расскажем о четырех особенностях, к которым стоит приготовиться перед поездкой в Армению.

В Армении много курят

Армения – курящая страна, причем пристрастие к табаку можно наблюдать и среди молодежи. В Армении курят практически везде и всегда, за исключением праздничного застолья, на котором оговорен запрет на употребление табачных изделий. Примечательно, что в стране, где курят чуть ли не с 16 лет, женское курение под запертом, а потому увидеть курящую девушку или женщину будет сложно. Посещая армянские кафе, открытые веранды, вестибюли отелей и хостелов нужно быть готовым к тому, что отдыхающие там мужчины могут курить, а замечание по поводу не допустимости демонстрации вредной привычки в общественном месте может вызвать неподдельное недоумение. Поэтому при выборе подходящего уютного ресторана важно убедиться в наличии в нем зала или комнаты для некурящих. Правда, редкое армянское досуговое заведение может похвастаться таковым залом, а если он и есть, то чаще всего это скромное помещение. Поскольку армянское общество патриархальное, мужчины вольны курить в общественном месте, а употребление табака воспринимаются как атрибут взрослого, состоявшего человека.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Армении очень жарко летом и нет моря

Летом столбик термометра поднимается до 40 градусов и может так держатся длительное время. Поскольку в стране не так много доступных теплых водоемов, а горные реки холодны и чаще не расчищены от камней, искупаться быстро и легко едва ли получится. Ситуацию не исправляют открытые бассейны, поскольку их в республике мало. Посещая Армению в летний сезон, нужно всегда иметь при себе питьевую воду. Также можно испить родниковой воды у многочисленных источников, которые есть практически в каждом городе. Незаменимыми утолителями жажды также служат армянские нерегулируемые питьевые краны-фонтанчики (пулпулаки). Правда для тех, кто бережно относится к личной гигиене, пулпулак может показаться небезопасным источником питьевой воды.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Армении очень дорогое топливо

Путешествие в Армении на личном автомобиле обойдется недешево. Кроме того, из-за условий рельефа, заправочные станции находятся на значительном удалении друг от друга, а потому для опытных автолюбителей, подобные АЗС - своеобразные оазисы, где они кроме заправки автомобиля могут отдохнуть перед долгим переездом. Если путешественника постигнет неудача, и он остановится в ночи на перевале или серпантине, помощи придется ждать до следующего дня. Высокая цена на бензин и дизель (включая пропан и метан) обусловлена тем, что в стране нет своих мощностей по производству топлива, а потому все горючее импортное. Автолюбители, живущие на юге Армении, иногда ездят в соседний Иран, где цены на топливо в разы ниже. Особо предприимчивые из них закупают горючее, чтобы потом перепродать.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Армении очень мало парковок

Это касается Еревана и других крупных городов. Практически все города Армении сохранили преимущественно советскую застройку, которая не была рассчитана на всеобщую автомобилизацию населения. Кроме того, дефицит ровных участков территории, вынуждает армянских архитекторов пренебрегать комфортом автомобилистов, побуждая людей чаще пользоваться услугами общественного транспорта, стоимость которого намеренно сдерживается на бюджетном уровне. Поэтому путешествуя на личном автотранспорте по Армении, туристы должны быть готовы к тому, что машину припарковать будет непросто. Также нужно быть готовым к эмоциональной манере вождения армянских таксистов и автомобилистов, зачастую превращающих дороги общего пользования в аналог гоночных трасс.