Стоит ли пить армянское пиво и какое оно на вкус?

Словосочетание "армянские пивовары" редко услышишь в кругу любителей пенного напитка: в Армении пьют коньяк, тутовую водку, вино, а к пиву относятся скептически, называя его молодежной газировкой. Тем не менее пиво в Армении производят, в частности ориентируясь на туристов. Расскажем, что можно попробовать, приехав в Армению.

"Киликия"

Самое известное армянское пиво появилось в 1952 году на первом ереванском пивзаводе. Долго продукция столичной пивоварни была единственным пенным напитком в республике. По вкусу и цвету советская "Киликия" со слов современников была похожа на известное по всему в СССР "Жигулевское", а потому выделять его как самобытное не приходилось. Нынешняя "Киликия" - результат ребрендинга 1997 года, который значительно изменил состав напитка. Фильтрованная и нефильтрованная "Киликия" отличаются друг от друга. Фильтрованное пиво содержит насыщенный травяной оттенок, сладость солода, а горечь послевкусия практически незаметна. Такое пиво хранится долго. Нефильтрованное пиво живет всего 30 суток. Оно значительно слаще, имеет яркий хлебный оттенок, а его послевкусие довольно грубое.

"Гюмри"

Первый пивоваренный завод в Гюмри (в прошлом Ленинакан). Был построен в 1970 году. К концу 1980-х он стал передовиком по производству пенного напитка, известного под брендом "Ширак". Все изменилось в 1988 году после Спитакского землетрясения, в результате которого до 1995 года цеха пивзавода лежали в руинах.

Современное "Гюмри" появилось в конце 1990-х. Дегустаторы отмечают грубый солодовый вкус ничем не примечательного лагера, называя его безликим. Хмель также грубоват, а послевкусие вязкое. Сейчас это самое массовое недорогое пиво в Армении, которым любители легкого алкоголя утоляют жажду в летний зной.

"Котайк"

Пиво "Котайк" появилось в 1974 году со строительством пивоварни в Абовяне, который уже в то время стал пригородом Еревана. По этой причине "Киликию" и "Котайк" часто сравнивали между собой, ошибочно полагая, что они изготавливались на одном предприятии. Это пиво также не дошло до нас с первозданной рецептурой. "Котайк" позиционирует себя как пиво для утонченных эстетов, а потому в нем вовсе не чествуется хмель, заметна солодовая сладость, а также присутствуют нотки абрикоса. Это мягкое насыщенное пиво в Армении его негласно называют самым молодежным. Пенится оно хорошо, оставляя в бокале пышную пенную шапку, не свойственную лагерам и пилснерам, скорее, похожую на абрикосовый эль.

"Дилижан"

Один из самых молодых пенных напитков Армении появился в 2016 году, сразу же получив репутацию самого противоречивого. Одни утверждали, что "Дилижан" это копия "Киликии" на минималках, щедро разбавленная водой из кухонного крана, другие сетовали, что у пива совершенно нет вкуса. Тем не менее вкус у пива есть, солодовый с привкусом карамели, леденцов и меда. Пены совсем мало, горечь послевкусия также присутствует. Завод по-прежнему экспериментирует со вкусом напитка, а потому его рецептура "плавает" от партии к партии. Так или иначе, оно с недавнего времени активно импортируется, а эксперты рекомендуют пить его только в охлажденном виде.