Школьники в Ингушетии будут учиться в одну смену

В ближайшие два-три года все школы в Ингушетии смогут перейти на обучение в одну смену. Сегодня примерно в половине школ в республике есть вторая смена.

До конца 2026 года в Ингушетии все общеобразовательные школы перейдут на обучение в одну смену, об этом заявил в рамках послания глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"До 2027 года Минобрнауки региона необходимо провести работу в рамках госпрограмм, направленную на перевод всех школ республики на односменный режим обучения"

– Калиматов

Сегодня в Ингушетии работает 136 школ, 62 их них - двусменные. Ранее в некоторых учреждениях дети учились в три смены, к 2024 году таких школ не осталось.