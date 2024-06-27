В горах Чечни открыли больницу, школу и парк

В рамках фестиваля «Беноевская весна» состоялось открытие больницы, школы и парка. Фестиваль был посвящен герою Кавказской войны Байсангуру Беноевскому.

Горный Ножай-Юртовский район Чеченской Республики стал центром культурного культурной жизни республики на время проведения фестиваля «Беноевская весна». В рамках данного мероприятия были открыты несколько значимых объектов, включая больницу и школу.

«Особенностью фестиваля в этом году стало вокально-хореографическое театральное представление, посвященное герою Кавказской войны Байсангуру Беноевскому. В нем приняли участие ведущие творческие коллективы региона. Завершилось мероприятие красочным салютом»

– пресс-служба администрации

Отметим, что одним из ярких моментов фестиваля стали национальные игры, в которых местные жители и гости могли принять участие. Игры по метанию бараньей ноги и стрельбе из лука не только позволили людям активно провести время, но и помогли узнать традиции предков.