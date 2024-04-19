Медколледж открывается на базе университета в Северной Осетии

Медицинский колледж на базе СевГУ откроет двери в новом учебном году. Здесь будут готовить стоматологов и фармацевтов.

Северо-Осетинский государственный университет (СевГУ) объявил о запуске медицинского колледжа, который станет важным дополнением к образовательной системе республики. Первый поток студентов начнет обучение в новом учебном году, предлагая перспективные возможности для молодежи, мечтающей о карьере в сфере здравоохранения.

«В Северо-Осетинском госуниверситете появилась программа среднего профессионального образования по стоматологии и фармации. Это медицинский колледж, который уже начал набор абитуриентов»

– пресс-служба вуза.

Медицинский колледж на базе СевГУ предлагает студентам современные учебные программы, разработанные с учетом актуальных требований рынка труда. Преподаватели и научные сотрудники университета готовы делиться своим опытом и знаниями с будущими специалистами, обеспечивая полноценное и интересное обучение.



Студенты, выбравшие обучение в медицинском колледже СевГУ, открывают перед собой широкие перспективы для карьерного роста. Медицинская сфера всегда востребована, и специалисты в этой области ценятся высоко. Новый колледж станет платформой для профессионального роста и раскрытия потенциала студентов, способствуя улучшению медицинской помощи и повышению уровня образования в регионе.