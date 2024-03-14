Вестник Кавказа

В селе Северной Осетии заменят трубы

В селе Северной Осетии заменят трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масштабный ремонт водопроводных труб обещают власти Северной Осетии жителям села Раздзога. Ранее ремонт проводился 20 лет назад.

В селе Раздзога, расположенном в республике Северная Осетия, впервые за последние двадцать лет произойдет замена старых и изношенных водопроводных труб на новые.

Частые аварии, утечки, низкое качество воды – все эти неприятности создавали неудобства для местных жителей. Более того, изношенные трубы представляли угрозу здоровью граждан из-за возможного заражения воды.

«Полностью обеспечим водоснабжением все население Раздзога - продолжаем капитальный ремонт изношенной сети в селении. Водопроводная система села была проложена около 20 лет назад - с тех пор трубы не меняли. Последние несколько лет заявки об утечках поступали в аварийно-диспетчерскую службу почти каждый день. Жители района не раз обращали внимание на проблему. Поручил Водоканалу решить вопрос»

– глава республики Сергей Меняйло

Новые трубы будут отвечать всем современным стандартам качества и безопасности, что позволит улучшить систему водоснабжения и избавиться от многих проблем, беспокоящих местных жителей.

Это долгожданное обновление инфраструктуры, несомненно, положительно отразится на жизни жителей Раздзога, обеспечив им надежный доступ к чистой питьевой воде и повышая уровень комфорта и благополучия в регионе.

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