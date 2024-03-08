Глава отдела газовой службы продавал трубы в Ингушетии

Руководителя отдела газовой службы уличили в незаконной продаже труб. Ему грозит крупный штраф, ограничение или лишение свободы на несколько лет.
В Ингушетии подозревают в незаконной продаже труб начальника отдела газовой службы. Об этом сообщили в МВД республики.
Факт растраты имущества раскрыли сотрудники полиции.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках двух уголовных дел о демонтаже, присвоении и последующей продаже линий газопровода в Сунже установлено, что преступления совершены начальником отдела регионального филиала газоснабжающей организации"
– пресс-служба ведомства
Дело расследуется по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Мужчине вручили подписку о невыезде.