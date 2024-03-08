Вестник Кавказа

Глава отдела газовой службы продавал трубы в Ингушетии

Глава отдела газовой службы продавал трубы в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководителя отдела газовой службы уличили в незаконной продаже труб. Ему грозит крупный штраф, ограничение или лишение свободы на несколько лет.

В Ингушетии подозревают в незаконной продаже труб начальника отдела газовой службы. Об этом сообщили в МВД республики.

Факт растраты имущества раскрыли сотрудники полиции.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках двух уголовных дел о демонтаже, присвоении и последующей продаже линий газопровода в Сунже установлено, что преступления совершены начальником отдела регионального филиала газоснабжающей организации"

– пресс-служба ведомства

Дело расследуется по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Мужчине вручили подписку о невыезде.

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