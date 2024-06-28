Саммит ШОС завершился в Астане

В Астане завершился саммит ШОС, о закрытии саммита объявил президент Казахстана. На нем Владимир Путин встретился с лидерами ряда стран.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о закрытии саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане в ходе встречи в формате ШОС+.

"На этом позвольте объявить саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане закрытым"

- Касым-Жомарт Токаев

Саммит ШОС в Астане

Саммит ШОС прошел с 3 по 4 июня в Астане. На нем собрались лидеры стран-членов организации и главы государств-партнеров и наблюдателей.

В мероприятии участие принял российский президент Владимир Путин. Вчера он провел переговоры с президентами Азербайджана и Турции – Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кроме того, глава государства провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.