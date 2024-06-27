Игрок "Краснодара" перебрался в Грецию

"Арис" выкупил права на Магомеда-Шапи Сулейманова. Соглашение заключено до лета 2026 года. Футболист является воспитанником "Краснодара".

Российский футболист Магомед-Шапи Сулейманов стал игроком греческого клуба "Арис" на постоянной основе, сообщает пресс-служба команды.

Греки выкупили права на полузащитника у ФК "Краснодар". Соглашение между футболистом и "Арисом" заключено до лета 2026 года.

Стоит отметить, что Сулейманов является воспитанником "Краснодара". Прошлый сезон он отыграл в Греции на правах аренды. В составе "Ариса" он забил 6 голов.