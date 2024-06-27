Вестник Кавказа

Сборную Грузии по футболу наградили орденами Чести

награждение игроков сборной Грузии по футболу
© Фото: сайт президента Грузии
Грузинские футболисты получили ордены за успешное выступление на дебютном для себя чемпионате Европы. Подопечные французского специалиста Вилли Саньоля дошли до стадии 1/8 финала.

Игроков сборной Грузии по футболу наградили орденами Чести за вклад в развитие спорта в стране. Торжественную церемонию, прошедшую в центре Тбилиси, посетили несколько тысяч человек.

Ордены футболистам вручила президент республики Саломе Зурабишвили, чье участие в мероприятии изначально не планировалось.

Успехи национальной команды на дебютном для нее чемпионате Европы в ходе своей речи также отметил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Завершилась церемония праздничным салютом.

Грузия на Евро-2024

На групповой стадии грузинские футболисты набрали 4 очка и пробились в 1/8 финала. Соперником подопечных Вилли Саньоля на данной стадии была сборная Испания. Встреча завершилась в пользу испанцев со счетом 4:1.

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