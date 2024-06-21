Вестник Кавказа

Особый противопожарный режим введут на Ставрополье

Особый противопожарный режим введут на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство Ставрополья готовится ввести на территории региона особый противопожарный режим. Он будет действовать в течение нескольких месяцев.

В ближайшее время в Ставропольском крае начнет действовать особый противопожарный режим. Об этом свидетельствует распоряжение, подписанное главой региона Владимиром Владимировым.

Текст документа опубликован на сайте правовой информации.

"Установить на территории Ставропольского края особый противопожарный режим в период с 15 июля по 15 сентября 2024 года. На период действия особого противопожарного режима установить запрет на проведение пожароопасных работ на полях и в лесах"

– постановление губернатора

Главам городских и муниципальных округов региона поручено оповещать граждан о мерах пожарной безопасности.

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