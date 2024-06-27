Израиль рекордно расширился на Западный берег

Власти еврейского государства сообщили о признании участка в 1270 га территории на Западном берегу собственной территории. Ранее эта земля имела статус заповедника.

Израильские правозащитники сообщили о том, что власти страны призаняли участок площадью в 1 270 га на Западном берегу реки Иордан. Ранее эти земли были отмечены как территория природного заповедника. Отмечается, что в истории еврейского государства это самый большой участок, который был задекларирован одномоментно за минувшие три десятка лет.

"Правительство [Израиля] объявило 1 270 га земель в долине реки Иордан государственными землями… 2024 год уже является рекордным по объему объявления земель государственными"

– "Шалом ахшав"

Также отмечается, что эти земли больше не могут использоваться палестинцами, так как считаются собственностью Государства Израиль.

Кроме того, отмечается, что после значительного перерыва Израиль возобновил в 1998 году практику «захвата земель» при Нетаньяху.