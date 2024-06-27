Вестник Кавказа

Махинации довели предпринимателя из Ингушетии до суда

Махинации довели предпринимателя из Ингушетии до суда
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии главу фирмы обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело.

Мошенничество в особо крупном размере может стоить предпринимателю из Ингушетии свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

В мае прошлого года учебное заведение договорилось с фирмой о поставках форменного оборудования на сумму свыше 14,5 млн рублей.

В июне этого года, задолженность в поставке составила более 1 млн рублей. Однако, несмотря на это, компания получила от образовательного учреждения все средства.

В отношении руководителя фирмы заведено уголовное дело. Его обвинили в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

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