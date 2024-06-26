Общепит Ингушетии будут проверять на ботулизм

Глава Ингушетии сообщил о том, что санитарные службы республики будут усиленно проверять общепит на ботулизм. Это связано со вспышками заболевания в разных регионах России.

Сервисы доставки готовой еды, рестораны и дома торжеств в Ингушетии будут пристально проверять санитарные службы в связи со вспышкой ботулизма в российских регионах.

«В связи со вспышкой ботулизма в ряде регионов страны в республике будет усилен контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой. Необходимо быть особенно внимательными к объектам общественного питания и точкам торговли продуктами. Важно, чтобы все объекты, работающие в сфере питания, соответствовали госстандартам и имели необходимые документы»

– глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

В первую очередь планируется ужесточить надзор за качеством поступающих продуктов, проверку санитарного состояния помещений, а также условий их хранения и приготовления. Контроль будет охватывать не только крупные рестораны, но и небольшие кафе и столовые, где также сосредоточено значительное количество потребителей.

Ботулизм – тяжелое инфекционное заболевание, вызываемое токсинами ботулистых бацилл. Оно может возникнуть при употреблении консервированных продуктов низкого качества, недостаточно тщательно проваренных баночных заготовок, а также путем употребления продуктов общественного питания, приготовленных с нарушением санитарных правил. Поэтому ужесточение контроля и профилактические меры в общепите становятся важным шагом для обеспечения безопасности здоровья населения.