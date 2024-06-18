Вестник Кавказа

Ботулизм вскоре перестанет быть приговором

Ботулизм вскоре перестанет быть приговором
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России стартуют клинические исследования нового препарата против токсина ботулизма – разрешение на из проведение выдал Минздрав страны. Это означает, что уже в 2025 году у нас может появиться эффективное лекарство от этой напасти.

Минздрав РФ разрешил клинические испытания нового препарата против ботулотоксина, который разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, сообщили в пресс-службе министерства.

"Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А, разработанного НИЦЭМ им. Гамалеи. Это препарат на основе моноклональных антител, способных связывать токсин в крови больного"

- пресс-служба Минздрава России

Цель проводимых исследований – оценить безопасность препарата, его распределение по организму, сроки и способы его выведения организмом здоровых добровольцев. После этого к исследованию подключат реальных пациентов с ботулизмом, передает ТАСС.

На проведение клинических исследований потребуется как минимум год, предположительно новый препарат появится в будущем 2025 году.

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