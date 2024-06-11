Вспышка ботулизма в России – госпитализированы 150 человек в трех городах

Первые пациенты с отравлением и симптомами ботулизма обратились к медикам в Москве 14 июня. С тех пор число пострадавших выросло, также аналогичные случаи выявлены в Казани и Нижнем Новгороде.
Ботулизм в Москве
В столице на данное время известно о 121 пострадавшем. Состояние 55 пациентов оценивается как тяжелое, 30 человек находятся в реанимации.
Специалисты Роспотребнадзора проводят лабораторные проверки в связи с подозрением на ботулизм.
Известно, что пострадавшие употребляли в пищу лобио от ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе") или салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО "Гастропорт". На фоне вспышки ботулизма, продукция "Гастропорт" изъята из продажи, а "Кухня на районе" временно закрылась.
Ботулизм в Нижнем Новгороде
Сегодня стало известно, что 14 нижегородцев госпитализированы с симптомами ботулизма, почти все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
Продуктом, после которого жители почувствовали недомогание, стал заказанный с доставкой "Салат лобио" от производителя ООО "Локалкитчен".
Ботулизм в Казани
В Казани на текущее время сообщается также о 14 пострадавших, все они получают медицинскую помощь, в реанимационное отделение госпитализированы 8 пострадавших.
Вспышка ботулизма, по всей вероятности, связана также с "Салатом лобио" от "Локалкитчен". Таким образом, все пациенты в трех городах употребляли в пищу готовую продукцию с консервированной фасолью в составе.