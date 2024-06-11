Ботулизм в консервах: что такое, первые симптомы, чем вызывается, к чему приводит?

Ботулизм – это смертельное заболевание, часто вызываемое обычными консервами. Что такое ботулизм, какие первые симптомы и инкубационный период, как выглядит и чего боится, от каких продуктов возникает и к чему приводит ботулизм?

Ботулизм – одна из самых коварных и опасных болезней, которая часто вызывается обычными консервами.

Как правило, люди попадают в больницу поев домашних заготовок, однако в последние несколько дней в трех городах России – Москве, Нижнем Новгороде и Казани, а также в Подмосковье – из-за ботулизма в промышленных консервах пострадали около 170 человек, около 50 из них находятся в реанимации.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Что такое ботулизм?

Ботулизм – отравление сильнейшим нейротропным ядом ботулотоксином. Оно не заразно, то есть не передается от человека к человеку.

Возбудитель ботулизма

Ботулинический нейротоксин производят бактерии рода клостридий, прежде всего Clostridium botulinum. Botulus переводится с латыни как колбаса – что указавает на основной источник заражения.

Клостридии, а точнее их споры, находятся в почве и водоемах. В среде, где мало кислорода, например в закрытой банке консервов, они прорастают и выделяют токсин.

Кроме пищевого ботулизма, выделяют раневой (когда споры попадают в рану и там прорастают) и младенческий (у маленьких детей, желудочный сок которых недостаточно кислый, чтобы убить споры, которые находятся, например, в меде).

Симптомы

Первые признаки ботулизма, – это общая слабость и несильная головная боль, предупреждает Роспотребнадзор.

Возможны рвота и понос, но чаще возникают, напротив, упорные запоры – токсин парализует мышцы кишечника.

Поражение нервной системы выражается в нарушениях зрения: пациент видит все в тумане, в глазах двоится, зрачки расширены, причем в разной степени, возникает косоглазие и опущение одного верхнего века, может появиться светобоязнь. Паралич мягкого неба и горловых мышц приводит к тому, что больной с трудом глотает, жалуется на сухость во рту, говорит слабым или охрипшим голосом и невнятно.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Могут быть парализованы и другие мышцы, тогда человек не может поворачивать голову, у него меняется почерк.

При этом температура тела у заболевшего нормальная или немного повышена – до 37,3 градусов, он остается в сознании.

Через сколько проявляются симптомы ботулизма?

Инкубационный период ботулизма – от двух часов до пяти суток с момента приема пищи с бактериями. Именно в эти сроки обычно появляются первые симптомы.

К чему приводит ботулизм?

Вырабатываемый бактериями нейротоксин может парализовать дыхательные мышцы. Без искусственной вентиляции легких такие больные обречены.

Ботулизм может привести и к инвалидности.

Первая помощь при ботулизме

При подозрении на ботулизм главное – как можно быстрее доставить больного к врачу, чтобы тот мог ввести ему противоботулиническую сыворотку – это нужно сделать максимально оперативно и обязательно в течение 48 часов после употребления опасной пищи, позже она не подействует.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лечение

В больнице пациентам с ботулизмом проводится интенсивная терапия, часто требуется искусственное дыхание. Больные находятся в реанимации.

Употребление каких продуктов приводит к ботулизму?

Ботулизм может развиться после употребления в пищу консервов, прежде всего домашних, так как дома сложнее качественно очистить овощи, а также выдержать температуру выше +120 градусов при термической обработке – при более низкой клостридии выживают, а затем спокойно размножаются в бескислородной среде под крышками.

В зоне риска – не только баночные консервы, но и колбаса, ветчина, соленая рыба, грибы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ботулизм в консервах – признаки

Однозначно нельзя употреблять консервы из банок со вздувшимися крышками или те, которые начали бродить, помутневшие, с пузырьками или плесенью.

Однако даже зараженные ботулиническими микробами соленья могут сохранять обычный внешний вид, вкус и запах и выглядеть как вполне безопасная еда.

В каких консервах не бывает ботулизма?

Как правило, безопасными считаются промышленные консервы проверенных марок с хорошей репутацией: если производитель соблюдает технологии, то при высоких температурах микробы погибают.

А вот домашние консервы с рук покупать нельзя, так как невозможно быть уверенными, что они готовились без нарушений.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чего боится ботулизм?

Вакцины против ботулизма нет. Главное средство профилактики – соблюдение правил приготовления домашней пищи, особенно консервов. Продукты надо тщательно мыть, подвергать термической обработке.

Погибает ли ботулизм в морозилке?

Нет, замораживание никак не влияет на споры клостридий.

Диагностика

На ранних стадиях ботулизм определяют с помощью анамнеза: врачи узнают, что ел больной и что происходит с людьми, которые ели то же самое.

Для уточнения диагноза берутся анализы у пациента и пробы пищи – в них можно найти остатки токсина.

Не занимайтесь самолечением! При любых симптомах обращайтесь к врачу.