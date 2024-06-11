20 случаев ботулизма выявили в Московской области

Вспышка ботулизма распространилась на Подмосковье. В регионе госпитализированы уже 20 человек, большинство из них в тяжелом состоянии.

В Московской области с подозрением на ботулизм госпитализированы 20 человек, сообщается сегодня региональный Минздрав.

"На данный момент в медучреждениях, подведомственных минздраву Московской области, находятся 20 человек с предварительным диагнозом "ботулизм", из них 12 - в тяжелом состоянии, остальные - в средней степени тяжести"

– Минздрав Подмосковья

Пациентам оказывается необходимая помощь, в больницах имеется противоботулиническая сыворотка.

Первые пациенты с подозрением на ботулизм попали в больницы 14 июня в Москве. На данный момент в России в больницах находятся около 170 пациентов с ботулизмом. Случаи выявлены не только в столичном регионе, но и в Казани и Нижнем Новгороде.