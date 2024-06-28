Вестник Кавказа

Путин: все вопросы с Турцией решаемы

Путин: все вопросы с Турцией решаемы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лидеры РФ и Турции провели накануне встречу. Комментируя эти переговоры, Владимир Путин сообщил, что все вопросы с турецкой стороны полностью решаемы.

Президент России Владимир Путин рассказал, какие темы обсуждал накануне со своим турецким коллегой.

Он отметил, что это взаимные расчеты, энергетика и поставки зерна и металлов.

При этом российский лидер акцентировал внимание на том, что все вопросы с турецкой стороны решаемы.

"Они стали меньше покупать зерна. Например, их ограничения налогового характера связаны с нашей металлургической промышленностью, но это никакого отношения не имеет к каким-то ограничением со стороны. Это просто динамика внутреннего производства и наших двухсторонних отношений. Все вопросы решаемы"

– глава государства

Напомним, встреча лидеров РФ и Турции прошла накануне на полях саммита ШОС в Астане.

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