В Абхазии нашли погребальные амфоры

Погребальные амфоры были обнаружены во время раскопок в Сухумской крепости. Предположительно, в данных амфорах могут быть детские останки.

Студенты Абхазского государственного университета (АГУ) обнаружили удивительную находку во время раскопок в Сухумской крепости. Речь идет о погребальных амфорах, предположительно V-VI вв. нашей эры.

«В древности на территории Абхазии существовал обряд захоронения в амфорах, в том числе детей. Предположительно, в данных амфорах могут быть детские останки. Одно подобное захоронение мы находили ранее»

– декан истфака Алик Габелия

Интересно, что находки амфор на месте похороненных людей говорят о том, что эти сосуды могли использоваться и в похоронных обрядах. Таким образом, амфоры несут не только информацию о быте, но и о ритуалах и верованиях древних цивилизаций.

Также по его словам, на месте раскопок могут быть найдены и амфоры, служившие для иных целей, так как они часто использовались для торговли и перевозки различных товаров, что свидетельствует о развитии международных отношений и культурного обмена.