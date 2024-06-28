Вестник Кавказа

Самолет из Сочи вылетел в Екатеринбург с 8-часовой задержкой

Самолет из Сочи вылетел в Екатеринбург с 8-часовой задержкой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В четверг авиарейс из Сочи в Екатеринбург задержался на 8 часов из-за позднего прибытия воздушного судна. Пассажиры «Аэрофлота» дожидались вылета в гостинице и были обеспечены питанием.

Самолет вылетел в 17:08. Рейс "Аэрофлота" Сочи - Екатеринбург сегодня был задержан на 8 часов, вылет состоялся вечером 4 июля.

Самолет с туристами, отдыхавшими на Черном море, должен был отправиться в Екатеринбург в 09:00 в четверг. Вылет, исходя из данных онлайн-табло, фактически состоялся в 17:08.

Многочасовая задержка объясняется поздним прибытием лайнеры в Сочи из-за неблагоприятной погоды. Ожидавших весь день пассажиров обеспечили питанием и напитками, а также разместили в отеле до прибытия самолета.

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