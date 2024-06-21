Вестник Кавказа

Уже более 16 часов пассажиры не могут вылететь в Стамбул из Сочи

Уже более 16 часов пассажиры не могут вылететь в Стамбул из Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вследствие поломки воздушного борта авиаперевозчика IRAERO люди не могут вылететь уже 16 часов из Сочи в Стамбул. Авиакомпания активно решает проблему.

Рейс из Сочи в Стамбул опаздывает почти на 16 часов из-за неисправности воздушного судна. Сейчас запасной самолет выдвинулся в курортный город из столицы, заявила авиакомпания IRAERO.

Они уточняют, что пассажиры находятся в комфорте и им оказываются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП).

IRAERO также просит прощения за предоставленные неудобства у всех, кто не смог вовремя попасть в пункт назначения.

Взлет рейса IO-5763 Сочи – Стамбул был назначен на 2 июня в 19:00. Сообщалось, что он отправится в путь утром 3 июня, однако по данным онлайн-табло рейс все еще задержан.

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