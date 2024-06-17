СМИ: аэропорт Сочи снова задерживает авиарейсы

Международный аэропорт курортного Сочи снова лихорадит – в воздушной гавани скопились толпы пассажиров, которые не могут вылететь в нужных направлениях из-за массовых задержек авиарейсов сразу ряда авиакомпаний.

Сразу несколько авиакомпаний сегодня задержали вылеты своих авиалайнеров в Москву, Анталью, Нижний Новгород, Самару, Новосибирск, Киров и другие города, пишет в своем Telegram-канале "КП-Сочи" газета "Комсомольская правда".

"Сейчас два рейса с большими задержками - это так называемые "веерные задержки". Они приходят тогда, когда у авиакомпании случается сбой в расписании по каким-то причинам. Например, внеплановое обслуживание воздушного судна. Из-за этого также сдвигаются другие рейсы, которые выполняются на этом же самолете"

- пресс-служба аэропорта Сочи

Впрочем, есть пока и небольшие по времени задержки – с ними столкнулись пассажиры авиарейсов, которые должны были вылететь из воздушной гавани в Москву, Нижний Новгород, Самару, Новосибирск, Киров, в турецкую Анталью и другие города.

Сколько продлятся задержки, в пресс-службе международного аэропорта не сообщили.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", на днях туристы столкнулись с тем, что мошенники стали продавать на популярных сайтах-агрегаторах поддельные авиабилеты в Сочи и из него – о реальных возможностях столкнуться с несуществующими билетами на самом популярном направлении России в летние месяцы россиян предупредило Роскачество.