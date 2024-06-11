Россияне столкнулись с поддельными авиабилетами в Сочи

Роскачество предупреждает: мошенники стали продавать на популярных сайтах-агрегаторах поддельные авиабилеты. Туристы сталкиваются с несуществующими билетами в Сочи и из него - это самое популярное направление России в летние месяцы.

Фальшивые авиабилеты в Сочи стали продавать мошенники на сайтах по поиску и бронированию билетов, предупреждают в Роскачестве.

«Совсем недавно раскрылась новая мошенническая схема: на популярных онлайн-агрегаторах в продаже появились фальшивые билеты на авиарейсы. Причем у владельцев сайтов не было даже договора с авиаперевозчиком. Все направления поддельных билетов вели в город Сочи или из него»

– Центр цифровой экспертизы Роскачества

В ведомстве уточнили, что все ранее пострадавшие пассажиры смогут вернуть деньги за поддельные билеты или совершить вылет в ближайшее время. При этом нельзя гарантировать, что фальшивые билеты снова не появятся в продаже, передает «Лента.ру».