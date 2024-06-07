Главным авианаправлением России в июле стал Сочи

Большинство туристов в июле отправятся самолетом в Сочи. Сегодня популярный курорт - главный авиахаб всего российского юга. Также высокий спрос сейчас на авиабилеты в Санкт-Петербург, Калининград, Махачкалу.

Самое востребованное направление внутри страны в июле назвали аналитики сервиса "Авиасейлс", туристы выбирают Сочи.

В июле 22% авиапутешественников собираются в Сочи. Аэропорты Юга России остаются закрытыми, поэтому в Сочи летят не только те, кто планирует отдых на курорте, но и те, кто хочет отдохнуть в других городах Краснодарского края, а также на курортах Абхазии.

В тройку самых популярных направлений вошли также Санкт-Петербург и Калининград. На Северную столицу приходится 13% всех проданных авиабилетов на внутренних направлениях, на Калининград - 12%. В топ-5 вошли также Москва и Махачкала.

При этом те, кто покупают билеты в Сочи, планируют отдыхать 10 дней, в Петербург - 7 дней, в Калининград - 8-9 дней, в Москву - 8 дней, в Махачкалу - 9 дней, передает "Газета.ру" со ссылкой на данные агрегатора.