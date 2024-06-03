Сухумский аэропорт будет отправлять рейсы в Сочи и Краснодар

После открытия авиагавани Сухума будут запущены прямые рейсы сразу в 7 городов России. Лайнеры будут летать, в том числе в соседний Сочи и Краснодар.

Аэропорт Сухума запустит после открытия сразу несколько направлений в российские города. Информацию об этом озвучил глава республик Аслан Бжания в ходе экономического форума, который проходил в Санкт-Петербурге.

Уточняется, что лайнеры будут летать в направлении российской столицы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска и Казани.

В данный момент на территории авиагавани заканчиваются работы по восстановлению посадочной полосы и обновлению терминала.

Сейчас власти ведут диалог с двумя российскими авиаперевозчика о возобновлении полетов.

Далее планируется расширить географию полетов по мере увеличения пассажирского потока.

Открытие авиагавани запланировано на начало следующего года.